CLUJ - Clujenii vor avea parte de un weekend insorit cu temperaturi de 30 de grade Celsius

Vremea in Cluj ramane calda pentru acest final de saptamana. Meteorologii anunta temperaturi care vor ajunge la 30 de grade Celsius. Weekend-ul acesta soarele isi va face din plin prezenta si ne vom putea bucura de drumetii, sansele de ploaie fiind aproape inexistente.Potrivit meteorologilor, in Cluj vom avea parte de un weekend placut, cu temperaturi de 30 de grade Celsius.Prognoza meteo pe urmatoarele 3 zile, in ClujVineri, 24 iunie, meteorologii anunta o zi cu mult soare, cerul fiind ... citeste toata stirea