Cluj: Compania HiSky distruge vacantele altor sute de turisti, care trebuiau sa plece spre Hurghada de Pasti

Compania HiSky nu a reusit sa rezolve criza aparuta dupa defectarea unei aeronave in seara zilei de vineri, 22 aprilie, la ora 20:00. De atunci toate zborurile sunt date peste cap, iar vacantele a mii de oameni afectate.Sunt acum la Aeroport in Cluj. Avem zbor spre Hurghada. Aveam initial zborul pentru duminica dimineata, la ora 6.00, dar aseara ne-au sunat ca a fost amanat pentru azi la ora 18.00. Acum are intarziere si acesta de 3 ore. Sunt acum sute de oameni cu copiii mici i Aeroport. ... citeste toata stirea