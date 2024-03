Cluj - Copil de 12 ani, disparut de la scoala in mod suspect, gasit intr-un autobuz din Floresti

Un minor de 12 ani care a disparut vineri de la scoala in mod misterios a fost gasit intr-un autobuz din Floresti.Vineri, 1 martie, in jurul orei 17.00, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca RUSU ION de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca, a iesit in jurul orei 12.00 de la unitatea scolara si a disparut in mod necunoscut.Acesta era imbracata cu o geaca de culoare neagra, ... citește toată știrea