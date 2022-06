Un copil de 14 ani a murit miercuri, 15 iunie, in urma unui accident de circulatie produs la iesire din Gherla.La data de 15 iunie a.c., in jurul orei 14.25, politistii au intervenit la un accident rutier, soldat cu decesul unui minor.Din primele informatii, un minor in varsta de 14 ani, care se deplasa cu bicicleta din directia Nicula inspre localitatea Mintiu Gherlii, ajuns la intersectia DJ 109 D cu ... citeste toata stirea