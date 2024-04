Cluj: Copil pe trotineta, lovit de un inconstient pe trecerea de pietoni. Cine e de vina?

Un copil de 15 ani a fost lovit de un sofer pe o trecere de pietoni din Turda, judetul Cluj, in timp ce traversa pe trotineta. Legislatia spune ca traversarea trebuie facuta pe langa bicicleta sau trotineta.Accidentul s-a produs vineri, 26 aprilie, in jurul 16.00, la o trecere de pietoni de pe strada Campiei din municipiul Turda."Din primele date a reiesit ca, un minor, de 15 ani, s-ar fi angajat in traversarea partii carosabile, pe trotineta, fiind accidentat de un autoturism, condus de un ... citește toată știrea