Un barbat strain a fost pacalit de un cuplu de romani in parcarea din Piata Unirii din Cluj.Acestia i-au distras atentia, i-au luat banii si s-au facut nevazuti.,,Azi escrocii au fost mai destepti decat mine, se pare. Mi-am parcat masina in parcarea din Piata Unirii. Cand m-am intors, m-am dus la cabina sa platesc biletul si scria "100 lei" am fost cam socat, pentru doar 3 ore de parcare asa ca am crezut ca este o greseala, dar ce as fi putut sa fac. Asa ca am impins bancnota de 100 de lei, ... citeste toata stirea