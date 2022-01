Cluj: Cum a iesit de pe pista avionul Wizz Air. Explicatiile pilotului

Un avion Wizz Air, care venea de la Bologna, a iesit de pe pista la Cluj, dupa ce a alunecat la capatul pistei."Wizz Air confirma ca aeronava sa, care a operat zborul Bologna-Cluj-Napoca pe 17 ianuarie, a aterizat in siguranta si fara incidente pe aeroportul din Cluj-Napoca, dar a alunecat de pe suprafata pavata la punctul de viraj, in timp ce rula cu viteza redusa, cand a incercat sa se intoarca la capatul pistei pentru a se indrepta spre platforma. Aeronava a ajuns in siguranta in pozitia de ... citeste toata stirea