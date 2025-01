Cluj: Cum s-a petrecut accidentul de pe centura Valcele-Apahida in care o masina a intrat in parapetul metalic. Greseala facuta de tanara soferita - FOTO

Doua accidente grave au avut astazi loc pe centura Valcele-Apahida, cel mai recent petrecandu-se in jurul orei 13:00.Mai exact, o tanara de 20 de ani, din judetul Alba, a pierdut controlul asupra directiei de mers intr-o curba la stanga, intrand in coliziune cu parapetul metalic.Impactul a fost unul puternic, deoarece parapetul metalic a strapuns intreaga masina, exact prin mijlocul acesteia.Tanara a fost transportata de urgenta la spital in urma impactului, dupa ce a fost consultata de ... citește toată știrea