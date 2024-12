Cluj: Cum s-a petrecut accidentul din Mera in urma caruia patru persoane au ajuns la spital. Soferul, de 64 de ani, a fost transportat cu elicopterul SMURD

Un accident rutier grav s-a petrecut pe DN1F-E81, in localitatea Mera, astazi, in jurul orei 12:00. In urma incidentului rutier patru persoane au ajuns la spital.Potrivit primelor cercetari, un barbat de 64 de ani a pierdut controlul autoturismului in timp ce se deplasa pe directia de mers Cluj-Napoca - Zalau. In aceste momente nu se cunosc exact detalii cu privire la motivul pentru care soferul a pierdut controlul autoturismului.Astfel, masina s-a rasturnat in afara partii carosabile si a ... citește toată știrea