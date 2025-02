Cluj: Cum s-a produs accidentul din Floresti, in urma caruia un cetatean strain a ajuns la spital? Tanarul a fost lovit in plin de o masina

Un cetatean strain a fost lovit de o masina, luni dimineata, in jurul orei 07.50, pe strada Razoare din Floresti. In urma impactului, tanarul de 26 de ani s-a ales cu rani, fiind transportat de urgenta la spital.Potrivit politistilor, tanarul ar fi trecut strada printr-un loc nepermis.,,Din primele verificari a reiesit ca un tanar de 26 de ani, cetatean strain, s-ar fi angajat in traversarea partii carosabile printr-un loc nemarcat si nesemnalizat, fiind acrosat de un autoturism condus de un ... citește toată știrea