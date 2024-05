Cluj: Cum s-a produs accidentul din noaptea de sambata de la Santioana. Soferul de 19 ani a pierdut controlul masinii

Sambata, in jurul orei 03.30, pe DJ109C, a avut loc un accident rutier care a rezultat ranirea a trei tineri, pasageri in autoturism.Soferul de 19 ani a pierdut controlul masinii si s-a rasturnat,,Din primele cercetari s-a constatat faptul ca un conducator auto de 19 ani, din judetul Mures, care se deplasa cu un autoturism in directia localitatii Santioana ar ... citește toată știrea