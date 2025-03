Cluj: Cum s-a produs accidentul din Poieni, in urma caruia o masina s-a rasturnat complet pe carosabil! Soferul era beat crita - FOTO

Un accident a avut loc duminica dimineata in comuna clujeana Poieni. Un sofer s-a rasturnat complet cu masina, autovehiculul ajungand cu rotile in sus.Din fericire, soferul a scapat nevatamat ca prin minune.Potrivit politistilor, acesta era beat turta, avand o alcoolemie de peste 1,02 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a pierdut controlul masinii intr-o curba si s-a rasturnat.,,Azi, 23 martie a.c., in jurul orei 10.30, a fost inregistrat un eveniment rutier pe DJ 764B, in ... citește toată știrea