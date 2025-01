Cluj: Cum s-a produs accidentul grav in care trei persoane au fost ranite, dupa ce un camion s-a rasturnat pe sosea FOTO

Accident rutier grav pe DN75: Trei persoane ranite dupa ce o masina a intrat pe contrasens si un autocamion s-a rasturnatUn accident rutier soldat cu ranirea a trei persoane a avut loc pe DN75, in comuna Mihai Viteazu. Potrivit informatiilor furnizate de politie, evenimentul s-a produs in jurul orei 12:45."La data de 27 ianuarie a.c., in jurul orei 12.45, politistii au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN75, in comuna Mihai Viteazu. Din primele verificari efectuate ... citește toată știrea