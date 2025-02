Cluj- Cum s-a produs accidentul in care 3 barbati au fost raniti: Doua masini si un camion s-au ciocnit in lant, dupa o depasire neregulamentara FOTO

Un accident rutier grav s-a produs aseara pe DN1F E81, la kilometrul 16+800, in afara localitatii Nadaselu. Trei persoane au fost ranite, iar trei autovehicule au fost avariate in urma impactului.Potrivit primelor cercetari, accidentul s-a produs in jurul orei 21:30, dupa ce un tanar de 24 de ani din judetul Salaj, aflat la volanul unui autoturism care se deplasa pe directia Cluj-Napoca - Zalau, s-ar fi angajat intr-o depasire neregulamentara.In urma manevrei, autoturismul condus de acesta a ... citește toată știrea