Cluj: Cum s-a produs TRAGICUL accident feroviar din Mintiu Gherlii, in urma caruia un tanar de 31 de ani a murit. Medicii n-au mai putut face nimic

Un accident feroviar a avut loc miercuri dimineata in jurul orei 07.30 la o trecere la nivel cu cale ferata fara bariere, in comuna Mintiu Gherlii.O autoutilitara condusa de un tanar de 31 de ani a fost lovita in plin de tren. Din pacate, medicii n-au mai putut face nimic pentru sofer, fiind declarat decesul. Potrivit politistilor, tanarul nu ar fi respectat indicatorul de trecere la nivel fara bariere.,,Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca, un barbat de 31 de ani, ... citește toată știrea