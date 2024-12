Cluj: Cum s-a produs tragicul incendiu din Bontida, in care un barbat si-a pierdut viata. Pompierii n-au mai putut face nimic pentru el

Un incendiu a izbucnit joi dimineata, in jurul orei 09.00 la un imobil din comuna Bontida.Pompierii au intervenit de urgenta, actionand pentru lichidarea incendiului care se manifesta localizat la imobil.Din pacate, un barbat de 85 de ani a fost gasit fara viata in locuinta. Trupul neinsufletit al acestuia fiind transportat ulterior la spital in vederea efectuarii necropsiei.Potrivit politistilor, barbatul incerca sa aprinda focul, lucru care i-a fost ... citește toată știrea