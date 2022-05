Cluj: Cursuri gratuite de fotografie pentru persoanele cu dizabilitati

O asociatie din Cluj-Napoca organizeaza din data de 5 iunie cursuri de fotografie si craft pentru oamenii cu dizabilitati. Cursurile sunt gratuite si se fac atat fizic la sediul de pe strada Constantin Brancusi dar si online."Asociatia noastra a pornit pe un drum destul de rar vazut in Romania, poate chiar unic, prin folosirea culturii ca mijloc de integrare a persoanelor cu dizabilitati. In plus fata de alte organizatii, noi nu credem ca singurul ajutor pe care poti sa-l oferi unui om cu ... citeste toata stirea