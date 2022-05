CLUJ - Deputat clujean: Trebuie sa renuntam la petarde. Activistii si asociatii de protectia animalelor, prezenti la dezbatere

Problema petardelor revine in discutie an de an in perioada sarbatorilor de iarna, din cauza zgomotelor puternice cauzate care le fac nopti albe clujenilor si nu numai.Deputatul USR de Cluj Radu Molnar a depus in luna martie un proiect de lege care prin care doreste interzicerea folosirii petardelor de catre persoanele fizice neautorizate. Mai exact, proiectul prevede interzicerea comercializarii materialelor pirotehnice de categorie P1 catre persoane fizice neautorizate si inasprirea ... citeste toata stirea