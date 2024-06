Cluj- Dezastru ecologic in Apahida din cauza deversarilor din fosele septice de la imobilele din zona: "Nu v-as dori sa il mirositi"- VIDEO

Apahida: Dezastru! Nu v-as dori sa stati seara afara sa il mirositi. Mizerie cat cuprinde!Un locuitor din Apahida a filmat un adevarat dezastru ecologic care are loc pe paraul Maraloiu din comuna Apahida, judetul Cluj. In video-ul trimis redactiei Stiri de Cluj se vede in ce hal arata zona Valea Maraloiu din cauza deversarilor ce se fac in acest parau. Omul sustine ca principala cauza sunt fosele septice de la imobilele din zona care sunt deversate direct in paraul Valea Maraloiu."Asa arata ... citește toată știrea