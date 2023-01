Cluj - Diagnostic sumbru pentru copilul si mama, SPULBERAEsI de o soferita pe marginea drumului: "Sunt momente critice!"

Copilul de 7 ani si mama acestuia, implicati intr-un grav accident la Caseiu, langa Dej, sunt in stare foarte grava. Cei doi erau pietoni si au fost loviti in plin de o soferita inconstienta.Medicii sunt rezervati:- Copilul este in coma grad 3, cel mai probabil moarte cerebrala.- Mama amnezica, traumatism cranio-cerebral sever, fracturi si va fi trimisa la Neurochirurgie."Sunt momente critice. Sa ne rugam pentru soarta lor! Starea lor este grava si asteptam sa vedem cum raspund. Urmatoarele ... citeste toata stirea