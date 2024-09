Cluj: Doi padurari, trimisi in judecata pentru fals informatic in forma continuata

Doi padurari din Cluj au fost trimisi in judecata la Judecatoria Turda pentru fals informatic in forma continuata pentru 19 si respectiv 25 acte materiale probate.Unul dintre cei doi e acuzat si de folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane in forma continuata, doua acte materiale.Procurorii i-au trimis pe cei doi in judecata in stare de libertate. In fapt, prin actul de sesizare s-a retinut in esenta cu privire la primul dintre inculpati ca e padurar in cadrul Ocolul Silvic Valea ... citește toată știrea