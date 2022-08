Cluj: Doua minore disparute au fost recuperate de politistii din Cluj

Doua minore disparute de acasa au fost recuperate cu succes de politistii din Cluj. Acestea nu au fost victimele unor abuzuri, dar au fugit de acasa la iubiti.La data de 21 august a.c., Politia municipiului Cluj-Napoca fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 20 august a.c., in jurul orei 23.00, MICHI NICOLETA ANDRA - in varsta de 15 de ani a plecat de la domiciliu din localitatea Naoiu, comuna Camaras si pana in prezent nu s-a mai intors.A doua fata a ... citeste toata stirea