Cluj: E foarte greu sa torni niste asfalt nivelat in secolul 21! Cum arata zona proaspat renovata in spatele Statiei Minerva - FOTO

Clujenii au o nedumerire in legatura cu strazile proaspat asfaltate, aflate in spatele Statiei Minerva, din cartierul Manastur. Dupa primele ploi de primavara, strazile sunt cu acumulari de apa din loc in loc, semn ca betonul nu ar fi fost turnat uniform."Proaspat renovat - in spate la Statia Minerva", a transmis un clujean, pe o retea de socializare.Oamenii spun ca lucrarile arata de mantuiala: "Jalnic arata. Lucru facut de mantuiala", "Se vede ce bine au lucrat, dupa gropile din asfalt si ... citește toată știrea