Cluj: Explozie de culoare si imaginatie la fosta platforma industriala Carbochim! Studentii de la Arte si Design au pictat pe 125 de casti de protectie

25 de studenti de la Universitatea de Arte si Design (UAD) din Cluj-Napoca au petrecut o zi pe santierul de pe fosta platforma industriala Carbochim, aratandu-si creativitatea si talentul artistic in cadrul unui concurs de pictura si desen, organizat de grupul IULIUS, in parteneriat cu mediul universitar. "Panza" pe care s-a pictat a fost una inedita, pentru ca artistii au personalizat casti de protectie pe santier, tema provocandu-i sa transpuna in maniera artistica trecerea de la istoria ... citește toată știrea