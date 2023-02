Cluj - Faptele bune nu se tin ascunse! Gestul superb al soferului de pe "troleul" 25: "Respect!"

Soferul unui troleibuz de pe linia 25 a demonstrat mult bun simt si empatie, ajutand o tanara nevazatoare intr-un mod neasteptat."In ziua de azi e la ordinea zilei sa ni se inchida usa in nas la troleu, exact cand am ajuns in fata ei desi am alergat sa-l prindem, sa nimerim soferi ce conduc agresiv troleul si la fiecare frana sa ne proiecteze cu doua randuri mai in fata etc. Dar azi e despre o exceptie. Am luat nr 25 din capat de la Bucium. Toate bune si frumoase...am prins si loc bun. ... citeste toata stirea