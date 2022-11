Un pieton a fost acrosat de o masina in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis in orasul Huedin, judetul Cluj, au transmis politistii clujeni.Accidentul rutier s-a produs marti, 1 noiembrie, pe DN1E60, in orasul Huedin, iar din primele verificari efectuate la locul evenimentului politistii au transmis ca un pieton a fost lovit de masina."Este vorba despre o ... citeste toata stirea