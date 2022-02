Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Apahida au fost sesizati ca o femeie de 77 de ani a disparut de acasa.Femeia a disparut in 16 februarie, in jurul orei 19.40. FABIAN VALERIA, in varsta de 77 de ani, din comuna Apahida, sat Sannicoara, judetul Cluj, a plecat voluntar de la domiciliu si nu s-a mai intors.SEMNALMENTE: inaltime aproximativa 1.60 m, greutate 60 ... citeste toata stirea