O femeie de circa 70 de ani a fost lovita la intrare pe strada Memorandumului, de o ambulanta aflata in misiune. Din imaginile surprinse dupa incident se vede va ambulanta avea semnalele acustice si sonore pornite. Cel mai probabil, femeia nu a auzit si a traversat strada."Femeie lovita pe trecere de pietoni in Cluj-Napoca de o salvare in misiune. Intreb si eu daca este normal sa lovesti cu masina o femeie pe trecere de pietoni, sa nu ii acorzi primul ajutor, sa o pui pe o banca si sa te duci. ... citeste toata stirea