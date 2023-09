Clujenii au semnalat un incident petrecut intr-un troleibuz, care a pornit pe traseu din Piata Garii."Aurolacul/Boschetarul a urcat o data cu mine in autobuzul nr. 184 din Piata Garii Sud, pe traseul liniei 4. Acesta, aflandu-se in Piata Garii a inceput sa acosteze si sa agreseze oameni (in special fete si femei) in mod continuu, lucru care s-a intamplat si in ... citeste toata stirea