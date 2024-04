Cluj - Fenomen meteo extrem de rar! Seamana cu o tornada, dar este cu totul altceva - FOTO

Un nor cu o forma speciala a fost surprins in fotografii de clujeni vineri dimineata. Oamenii au crezut ca initial este vorba despre un incendiu, dar de fapt este vorba despre un nor nicovala si nu de o tornada cum au crezut multi.Norul tip "nicovala" sau "palnie" se formeaza in urma actiunii curentilor de aer ascendenti foarte puternici.In acelasi timp, norul nu se misca, indiferent cat de puternic ar fi vantul.Norii cumulonimbus se dezvolta din stadiul de nori cumulus congestus, in ... citește toată știrea