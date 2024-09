Cluj: Fratele unei politiste si alti 7 tineri, prinsi ca vindeau kilograme de stupefiante. Toba unui BMW, folosita ca depozit pentru substantele interzise

Judecatorii de la Tribunalul Cluj au dispus marti, 17 septembrie, inceperea judecatii in dosarul in care fratele unei politiste si alti sapte tineri sunt acuzati de trafic de droguri.Cei opt au fost trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunilor de efectuare de operatiuni cu substante susceptibile de a produce efecte psihoactive, trafic de droguri de mare risc, introducere in tara de droguri de mare risc, detinere de droguri de mare risc, pentru consum propriu si nerespectarea regimului ... citește toată știrea