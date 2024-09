Cluj: Fumatorii, rugati sa arunce resturile de tigara in cosurile de gunoi. "Asa este civilizat! Lipsa educatiei se vede in parc" FOTO

Locuitorii din Apahida sunt revoltati de lipsa de civilizatie a fumatorilor care nu respecta regulile de curatenie publica. Intr-o postare recenta pe un grup al localnicilor, un cetatean a facut apel la bunul simt al tuturor fumatorilor, cerandu-le sa arunce resturile de tigara in cosurile de gunoi si nu pe jos: "Rog toti fumatorii mici si mari, adulti sau nu , din bun simt sa faca bine sa arunce resturile de tigara la cos ! Asa este civilizat ! Din nou lipsa educatiei se vede in poze si in ... citește toată știrea