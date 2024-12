Cluj: Haos pe o strada din Baciu din cauza zapezii. Masinile fac fata cu greu conditiilor de pe drumuri - VIDEO

Zapada care a cazut peste judetul Cluj in aceasta dimineata a pus in dificultate zeci de soferi si a luat prin surprindere drumarii si autoritatile locale.In aceasta situatie s-au aflat si soferii din Baciu, atunci cand mai multe masini nu au reusit sa avanseze sau sa circule in conditii normale din cauza carosabilului, pe care se afla zapada, sau a lipsei de cauciucuri de iarna.Un participant la trafic a surprins momentele in care soferii se chinuie sa avanseze sau sa dea cu spatele, ... citește toată știrea