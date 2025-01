Cluj: Imagini socante cu teribilul accident din Dej! O masina a fost aruncata pe trotuar, cinci persoane ranite-VIDEO LIVE Camere de supraveghere

Un accident rutier grav a avut loc miercuri, 1 ianuarie, pe strada Mihai Viteazu din Dej, fiind surprins de camerele de supraveghere din zona. Cinci persoane au ajuns la spital in urma impactului puternic dintre doua autoturisme.Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate in intersectia in care s-a produs accidentul reiese ca soferul unui autoturism care venea dinspre Dealul Florilor a virat stanga catre strada Eroilor, fara sa aprecieze corect viteza unui alt autoturism care ... citește toată știrea