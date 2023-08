Numarul femeilor care sunt asociati sau actionari in firmele din Romania creste. La sfarsitul lunii iunie in Romania 483.989 de femei se aflau in astfel de roluri, avand o pondere de 34,19% in total actionari sau asociati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza Agerpres.Conform datelor centralizate, actionarii sau asociatii barbati erau in numar de 931.555 (65,81%) in cele 1.202.322 de firme active din Romania la finalul lunii iunie 2023. ... citeste toata stirea