Cluj: Incendiu generalizat la o casa. Interventia e ingreunata, casa e intr-o zona greu accesibila

O casa din judetul Cluj, localitatea Poieni, este cuorinsa de flacari,Structura de lemn a casei favorizeaza extinderea focului si ingreuneaza actiunea pompierilor, care au constatat si ca incendiul e intr-o zona in care e greu de ajuns.Nu s-au semnalat victime."Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin intervin in aceste momente in comuna Poieni, pentru ... citește toată știrea