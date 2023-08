Un incendiu a izbucnit, in seara de miercuri, in apropierea localitatii Garbaul Dejului, comuna Caseiu. Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit pe parcursul noptii trecute pentru stingerea flacarilor care au cuprins o anexa gospodareasca."Inspre locul in incendiului s-au deplasat doua autospeciale de stins incendii, care s-au apropiat pana la aproximativ 1km de locul unde era amplasata anexa, din cauza drumului inaccesibil.Pompierii au continuat deplasarea pe jos, transportand ... citeste toata stirea