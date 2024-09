Cluj- Incendiu in miez de noapte la Jucu! Bucatarie in flacari. O pensiune si o casa au fost la un pas de a fi distruse!

Noaptea trecuta, pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit la o bucatarie de vara din localitatea Jucu Herghelie, comuna Jucu. Apelul de urgenta a fost primit in jurul orei 03:05, echipele de interventie fiind mobilizate rapid la fata locului.Avand in vedere ca pe aceeasi proprietate se afla si o pensiune, la interventie au fost suplimentate echipaje din Cluj-Napoca si Dej. In total, la fata locului au actionat trei autospeciale cu apa ... citește toată știrea