Cluj: Incendiu la locomotiva unui tren de calatori! Intervin pompierii cu doua autospeciale - VIDEO

Un incendiu a izbucnit, luni dupa-masa, la locomotiva unui tren de calatori, in gara din comuna Iclod, judetul Cluj. Din fericire, toti calatorii au reusit sa se autoevacueze."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu care s-a manifestat la o locomotiva situata in gara din comuna Iclod.Locomotiva este cuplata la un vagon de calatori, insa din fericire incendiul a fost localizat rapid. De asemenea, toti calatorii au reusit sa se ... citește toată știrea