Cluj: Incendiu la o casa, pornit de la bucatarie. Un barbat cu arsuri grave, transportat de urgenta la spital FOTO

Incendiu Cluj- O casa a luat foc in comuna Paniceni. U barbat care a suferit arsuri la fata si la un picior a fost transportat de urgenta la spitalUn eveniment periculos a avut loc in judetul Cluj in urma cu putin timp. Intr-o casa din localitatea Paniceni flacarile au cuprins bucatatria si riscau sa se extinda rapid.Un barbat cu arsuri este evaluat de echipajul SMURD."Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente in localitatea Paniceni, pentru a ... citește toată știrea