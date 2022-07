CLUJ - Inconstienta maxima: Tanar, prins la volan drogat si fara permis. Barbatul conducea nestingherit pe Dorobantilor

Un tana clujean a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a fost depistat de politisti conducand pe Calea Dorobantilor din Cluj-Napoca sub influenta substantelor interzise si fara sa detina permis de conducere, fara sa constientizeze ca, in stadiul in care se afla, nu era apt pentru a conduce un autoturism, astfel, punand in pericol viata celorlalti participanti la trafic sau a pietonilor."Politistii Biroului Rutier Cluj au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat in varsta de 34 de ani, ... citeste toata stirea