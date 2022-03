Cluj: Inscrieri in clasa pregatitoare, pentru anul scolar 2022-2023. Calendarul inscrierii in invatamantul primar

Inspectoratul Scolar Judetean Cluj va afisa, luni, 28 martie, circumscriptiile scolare, precum si numarul de clase pregatitoare alocate fiecarei unitati de invatamant preuniversitar, potrivit planului de scolarizare propus pentru anul scolar 2022-2023 si in conformitate cu prevederile Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023 si a Calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023.Copiii care au 6 ani pana in 31 august ... citeste toata stirea