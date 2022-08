Un tanar din Cluj-Napoca si-a amenajat balconul si il da in chirie pentru Untold 2022.Pentru ca vorbim despre o explozie a chiriilor in aceasta perioada, un tanar a amplasat o saltea pe balcon si a amenajat un pat in aer liber."De inchiriat pe perioada Untold 4-8 august, pret 240 euro", anunta clujeanul pe Facebook. Conditiile sunt bune, dar chiriasul nu va avea nimic deasupra ... citeste toata stirea