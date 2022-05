Cluj: Jocurile de noroc distrug familii. O sotie cere ajutor si intreaba: Poate fi "vindecat" un jucator?

O femeie din Cluj-Napoca cere ajutor pe un grup de Facebook, intr-o problema pe care o au foarte multe persoane si familii: jocurile de noroc."Am aflat recent ca sotul meu este dependent de jocurile de noroc (aparent, este veche dependenta, dar nu am stiut). Am aflat asta dupa ce a amanetat un laptop si telefonul, si a pierdut tot, inclusiv economiile. Sunt foarte dezamagita. Acum el jura ca nu mai joaca, vrea sa caute ajutor, dar nu stiu daca pot sa mai am incredere in el. Ce parere aveti? ... citeste toata stirea