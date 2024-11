Cluj: Livrator pe bicicleta, lovit de un sofer care a iesit din parcare fara sa se asigure. Biciclistul a fost ,,catapultat" in mijlocul strazii - VIDEO

Un livrator pe bicicleta a fost lovit de un sofer, pe strada Republicii din Cluj-Napoca.Incidentul s-a petrecut sambata dupa amiaza, in jurul orei 14:30.Din imagini, se poate observa cum livratorul circula pe strada, pe bicicleta, moment in care un sofer decide sa iasa din parcare, fara a se asigura suficient.Barbatul de pe bicicleta este mai apoi catapultat in mijlocul strazii in urma incidentului, totul ... citește toată știrea