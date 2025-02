Cluj: Locuitorii din Floresti, terorizati de o haita de caini! Patrupedele se aduna seara de seara la ghenele de gunoi din comuna

Locuitorii din Floresti, judetul Cluj, sunt terorizati de o haita de caini care se plimba dupa bunul plac pe strazile comunei. Un florestean a relatat ca, in fiecare seara, o haita de caini se aduna in fiecare seara la ghenele de gunoi de pe strada Stejarului si, in ciuda faptului ca situatia a fost semnalata de nenumarate ori, nu au fost luate masuri in acest sens.In plus, proprietarul cainilor locuieste la o casa din apropiere si ar fi cel care i-ar lasa sa se plimbe in voie pe strazi."De ... citește toată știrea