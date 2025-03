Cluj: Malurile Somesului si-au recapatat farmecul de altadata! Au fost debarasate de o cantitate uriasa de deseuri FOTO

Malurile Somesului si-au recapatat farmecul de altadata! Aproximativ 10 metri cubi de deseuri au fost adunate de pe malurile raului, in urma unei actiunii de ecologizare desfasurata de Primaria Cluj-Napoca si Apele Romane.Reamintim ca in ultimii ani, malurile Somesului au suferit o transformare dramatica, devenind o adevarata groapa de gunoi.Clujenii au reclamat in repetate randuri ca din ce in ce mai multe ... citește toată știrea