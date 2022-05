Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier petrecut in municipiul Dej, pe strada Varga Catalina. O femeie a ramas incarcerata in automobilul accidentat."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier petrecut pe strada Varga ... citeste toata stirea