Cluj- Mormanele de deseuri iau locul florilor in Cimitirul Manastur! Oamenii sunt revoltati: "Toata verdeata e ocupata de gunoaie. O dezamagire"

Cimitirul Manastur din Cluj-Napoca este vazut, in ultima vreme, precum o groapa de gunoi, daca luam in calcul ca unii vizitatori arunca deseuri la intamplare printre morminte.Desi in zona sunt amplasate cosuri de gunoi si un container mare pentru colectarea deseurilor, cei mai multi aleg sa le arunce direct pe jos, ignorand regulile de bun-simt.Un clujean a relatat ca situatia persista de mai mult timp, iar mormintele sunt ... citește toată știrea