Doua asistente de la UPU Cluj i-au acordat primul ajutor unui motociclist accidentat in localitatea Numa, in apropiere de Dej.Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit cu o autospeciala si un echipaj SMURD pentru a acorda primul ajutor calificat in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Nima.La fata locului salvatorii au gasit o motocicleta si un autoturism avariate, ... citeste toata stirea